Samsung и Apple анонсировали сотрудничество

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Компании Samsung и Apple объявили о сотрудничестве на ежегодной выставке Consumer Electronics Show (CES).
Об этом пишет CNET.
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Теперь телевизоры Samsung будут поддерживать Apple iTunes и Apple AirPlay 2. Сервисы будут доступны на всех моделях телевизоров Samsung 2018 после перепрошивки.
Samsung станет единственным партнером Apple, который будет поддерживать iTunes. Другие производители, которые сотрудничают с Apple, позволяют пользоваться Apple через соединение AirPlay между iPhone и телевизором.
Apple пошла на этот шаг из-за низких продаж в Китае и перенасыщения рынка смартфонами, полагают в Reuters.
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