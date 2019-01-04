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Samsung и Apple анонсировали сотрудничество

Samsung и Apple анонсировали сотрудничество

Компании Samsung и Apple объявили о сотрудничестве на ежегодной выставке Consumer Electronics Show (CES).

Об этом пишет CNET.

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Теперь телевизоры Samsung будут поддерживать Apple iTunes и Apple AirPlay 2. Сервисы будут доступны на всех моделях телевизоров Samsung 2018 после перепрошивки.

Samsung станет единственным партнером Apple, который будет поддерживать iTunes. Другие производители, которые сотрудничают с Apple, позволяют пользоваться Apple через соединение AirPlay между iPhone и телевизором.

Apple пошла на этот шаг из-за низких продаж в Китае и перенасыщения рынка смартфонами, полагают в Reuters.

По материалам ua.news
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