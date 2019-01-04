Украина получит безвиз еще с 20-ю странами в ближайшие годы, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение в ближайшие годы безвизового режима еще примерно с 20 странами Латинской Америки и Азии.

Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1+1».

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«Будет безвиз. И Латинская Америка есть, и Азия. Мы на самом деле года через два выйдем там в 20 (стран), 20+. Года через два, поскольку там есть такие технологические вопросы – Латинская Америка и Азия», – сказал Климкин.

По словам министра, о безвизе следует договариваться с теми странами, с которыми он в первую очередь нужен украинским гражданам.

«А безвиз нам с кем нужен? Можем, конечно, сейчас 30 безвизов с Африкой подписать», – отметил Климкин.

«Мы должны сделать то, что украинцам нужно, а не то, что мы можем повесить и сказать: вот еще 5 стран», – добавил он.