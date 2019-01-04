Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)

Президент Украины Петр Порошенко создал список главных побед украинцев в 2018 году.

Видео глава государства опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Президент отметил, что год был очень плодотворным на реформы и показал, насколько решительно Украина движется вперед.

“Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие “Слава Украине! Героям Слава!” как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие закона о реинтеграции Донбасса, принятие закона О национальной безопасности Украины – все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе”, – написал Порошенко.