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Hyundai создал автомобиль-робот для спасательных операций (видео)

Hyundai создал автомобиль-робот для спасательных операций (видео)

Южнокорейский производитель Hyundai создал автомобиль с роботизированными ногами для ходьбы или ползания по коварной местности.

Об этом сообщает AFP.

«Что, если автомобиль, созданный с использованием робототехники, может спасти жизни при бедствиях», – сказал Джон Хью, исполнительный директор Hyundai, возглавляющий компанию Cradle, занимающуюся инновациями.

Во всем мире растет потребность в поисково-спасательных операциях и гуманитарной помощи, подчеркнул он.

Elevate разработан с четырьмя механическими ножками с колесами для ног.

По словам Дэвида Байрона из Sundberg-Ferar, консультанта по промышленному дизайну, который работает с Hyundai над проектом, ноги можно использовать для подъема или ползания, сохраняя равновесие в салоне.

Elevate может перелазить через стены в пять футов (1,5 метра), сохраняя при этом кузов автомобиля на уровне земли.

Вице-президент по исследованию рынка AutoPacific Даниэль Холл счел проект Hyundai «интересным», отметив, что, хотя военные уже используют роботизированные машины для борьбы с бомбами, «преодоление препятствий в определенных ситуациях может быть полезным».

Для Hyundai проект также является шансом продемонстрировать, что, как и конкурирующие автопроизводители, компания стремится к инновациям, добавил Холл.

По материалам УКРИНФОРМ
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