Украина за год уменьшила транзит газа на 7,1%

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Украина в 2018 году уменьшила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют данные ПАО “Укртрансгаз”.
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В частности, транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).
По итогам декабря-2018 транзит газа снизился на 4,3% (на 340,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 612,3 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 228,6 млн куб. м (-5% к декабрю-2017), Молдову – 383,7 млн куб. м (+12,3%).
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