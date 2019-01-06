Украина за год уменьшила транзит газа на 7,1%

Украина в 2018 году уменьшила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ПАО “Укртрансгаз”.

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В частности, транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

По итогам декабря-2018 транзит газа снизился на 4,3% (на 340,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 612,3 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 228,6 млн куб. м (-5% к декабрю-2017), Молдову – 383,7 млн куб. м (+12,3%).