«Укртранснафта» инвестирует в энергоэффективность 33 млн грн до 2023 года

АО «Укртранснафта» планирует потратить на энергоэффективные мероприятия 33 млн грн в ближайшие пять лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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За три квартала текущего года «Укртранснафта» уже инвестировала в энергоэффективные мероприятия 9,9 млн грн, из которых 8,1 грн были заправлены на замену трех подпорных насосов на одном из производственных подразделений.

Компания ожидает, что в 2018 году на 2% сократит потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при отоплении, а потребление электроэнергии — не менее, чем на 487 тонн условного топлива.

«Экономия за три квартала 2018 составила 4,1 млн грн: 2,01 млн грн на электроэнергии, 1,2 грн на тепловой энергии, 563,6 тыс. грн на котельном топливе», — отметили в компании.