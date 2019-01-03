В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"

В библиотеке Университета прикладных наук Бургенланда (FH Burgenland) в Австрии протестовали китайского работа “Янше”, который помогает студентам искать необходимые книги и проводить исследования.

Об этом сообщает Австрийская общественная телерадиокомпания ORF.

“Университет прикладных наук Бургенланда протестировал необычного помощника в своей библиотеке: речь идет о роботе из Китая, который сейчас путешествует по Европе”, – говорится в сообщении.

Робот высотой в 40 см носит имя “Янше”. Он может сказать, где какая книга находится, а также помогает при проведении исследований. При этом делает он это без человеческой поддержки.

Сейчас китайская компания, которая создала “Янше”, ищет в Европе партнера. Университет прикладных наук Бургенланда еще не принял окончательного решения о вхождении в робопроект.