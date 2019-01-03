В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"

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В библиотеке Университета прикладных наук Бургенланда (FH Burgenland) в Австрии протестовали китайского работа “Янше”, который помогает студентам искать необходимые книги и проводить исследования.
Об этом сообщает Австрийская общественная телерадиокомпания ORF.
“Университет прикладных наук Бургенланда протестировал необычного помощника в своей библиотеке: речь идет о роботе из Китая, который сейчас путешествует по Европе”, – говорится в сообщении.
Робот высотой в 40 см носит имя “Янше”. Он может сказать, где какая книга находится, а также помогает при проведении исследований. При этом делает он это без человеческой поддержки.
Сейчас китайская компания, которая создала “Янше”, ищет в Европе партнера. Университет прикладных наук Бургенланда еще не принял окончательного решения о вхождении в робопроект.
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