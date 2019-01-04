Объем утечек данных в компаниях вырос на 5%

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Производитель решений для обеспечения информационной безопасности InfoWatch рассказал о главных утечках данных в 2018 году.
Под утечкой понимаются намеренные или случайные действия (как внешних злоумышленников, так и внутренних нарушителей), в результате которых нарушена конфиденциальность информации.
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По оценкам экспертов, количество зарегистрированных утечек данных из организаций в 2018 году выросло более чем на 5% по сравнению с 2017-м. Свыше 50% всех случаев зафиксированы в высокотехнологичных компаниях, госсекторе и медицинских учреждениях. За 2018 год произошел существенный рост доли утечек в результате действий внутренних нарушителей, а также снижение доли инцидентов, совершенных через сетевой канал, сообщили в InfoWatch.
Наибольшая в 2018 году утечка информации произошла в Индии. Скомпрометированной оказалась информация из системы AADHAAR – самого крупного государственного хранилища идентификационных данных в мире. В результате ключ от 1,2 млрд записей, включая персональные данные и биометрическую информацию, был выставлен на продажу всего за 8 долларов.
Крупнейшие утечки данных из коммерческих компаний были зафиксированы в гостиничной сети Marriott (пострадали более 500 млн пользователей), разработчике ПО Veeam (440 млн), маркетинговой фирме Exactis (340 млн), логистической компании SF Express (300 млн), сервисном стартапе Apollo (200 млн), ИТ-компании VNG (около 163 млн) и приложении Under Armour (150 млн).
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