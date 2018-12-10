С криптобирж украли почти миллиард долларов за год

На третий квартал 2018 года со всех биткоин-бирж было похищено суммарно 927 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные отчета организации CipherTrace.

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По данным компании, наибольшие утечки средств произошли в начале года. В частности, из японской Coincheck в январе своровали криптовалюту NEM стоимостью 533 млн долларов.

Также из итальянской BitGrail украли криптовалюты XRB на 170 млн долларов, а несколькими месяцами позже были обворованы южнокорейские Bithumb и Coinrail.

Как отметили исследователи, за первые 6 месяцев 2018 года потери от краж на криптобиржах превысили общую сумму средств, сворованных за весь 2017 год.

Кроме того, в организации заявляют: тенденция продолжится, и к концу 2018 года суммарный объем украденных с бирж криптовалют превысит отметку в миллиард долларов.