Киев готовит инвестконкурс по оборудованию метро Wi-Fi и системой видеонаблюдения

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Проект создания сети Wi-Fi и системы видеонаблюдения в киевском метрополитене включен Киевской городской государственной администрацией в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций.
Как сообщили в КГГА, реализация проекта позволит повысить безопасность пассажиров киевского метро и сделать его использование более удобным.
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“Согласно распоряжению (№2363 от 27 декабря 2018 года), заказчиком строительства по проекту определено коммунальное предприятие “Киевский метрополитен”, заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ является КП “Киевское инвестиционное агентство”, – сказано в сообщении.
В рамках подготовительных работ запланирована разработка и согласование в установленном порядке ориентировочных технико-экономических показателей, возможных предпроектных предложений, а также предложений по условиям конкурса по проекту.
“Проведение инвестиционного конкурса возложено на постоянно действующую конкурсную комиссию по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т. п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева”, – сообщили в горадминистрации.
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