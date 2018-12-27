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В Украине вступили в силу новые правила обмена валюты

В Украине вступили в силу новые правила обмена валюты

В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” от 07 июня 2018 года. Они вступили в силу с 01 июля 2018 года. Для введения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период … Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года”, – говорится в сообщении.

В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

По материалам УКРИНФОРМ
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