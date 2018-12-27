В Украине вступили в силу новые правила обмена валюты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: Що готує українцям майбутня система валютного регулювання
“Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” от 07 июня 2018 года. Они вступили в силу с 01 июля 2018 года. Для введения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период … Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года”, – говорится в сообщении.
В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Меморандум с МВФ: когда пообещали отменить полную госгарантию депозитов в ОщадбанкеВчера, 21:00 - 3628 6
Двум миллионам украинцев повысили пенсии (инфографика)2 ч. назад - 734 4
НБУ: ПриватБанк обеспечивает почти половину чистого комиссионного дохода банковского сектораПозавчера, 14:00 - 1059 4
Французы придумали виски, который можно пить за рулемПозавчера, 22:00 - 1754 3
Крюковский вагонзавод планирует инвестировать 200 млн в новый украинский электропоезд7 ч. назад - 1101 2
Лучшие б/у авто за 10 000 евро по версии немцевВчера, 16:00 - 20927
Меморандум с МВФ: когда пообещали отменить полную госгарантию депозитов в ОщадбанкеВчера, 21:00 - 3628 6
Вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду (инфографика)4 ч. назад - 1936
Названы компании, для которых 2018-й стал годом крупных потерь9 ч. назад - 1776
ЕС постепенно прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро5 ч. назад - 1476 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверейВчера, 15:10 - 447
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3032 17
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1981 4
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 950 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2471