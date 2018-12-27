Что готовит украинцам будущая система валютного регулирования

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НБУ обнародовал все проекты нормативно-правовых актов, которые с 7 февраля 2019 станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины “О валюте и валютных операциях”.
В частности:
В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент:
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