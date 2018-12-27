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Что готовит украинцам будущая система валютного регулирования

Что готовит украинцам будущая система валютного регулирования

НБУ обнародовал все проекты нормативно-правовых актов, которые с 7 февраля 2019 станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины “О валюте и валютных операциях”.

Мои fiнансы:

В частности:

  • Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;
  • Вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
  • Упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс. гривен в эквиваленте;
  • Расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочных форвардов;
  • Становится возможным онлайн покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. гривен в эквиваленте в день;
  • Разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. гривен в эквиваленте в день;
  • Разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. гривен без открытия счета.

В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент:

  • Ограничения репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн ​​евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) – суммой в 5 млн евро в месяц;
  • Запрет предоставления кредитов (займов) в гривне нерезидентам;
  • Получение внешних заимствований исключительно через один банк;
  • Покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т + 1;
  • Запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства; сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;
  • Сохранение требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.
По материалам Finance.UA
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