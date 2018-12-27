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Треть переводов из Чехии приходится на Украину

Треть переводов из Чехии приходится на Украину

Украинцы, работающие в Чехии, перевели на родину больше всего денег по сравнению с другими иностранцами.

Такие данные предоставило Чешское статистическое управление, передает Сегодня.

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Отмечается, что за год работающие в Чехии иностранцы перевели в свои страны в целом 47,6 миллиарда крон (1,8 миллиарда евро). Эта сумма на 17% больше, чем в 2017 году. При этом треть суммы перечислили украинцы на родину, еще около 22,5% пошло в Словакию и 2,3% – в Германию.

В то же время увеличилось и количество денег, которые чешские работники перевели из-за границы на родину. Сумма достигла 83,8 миллиарда крон (3,2 миллиарда евро), что примерно на 9% больше, чем годом ранее.

По материалам Сегодня
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