Львовская таможня начала оформлять "еврономера" круглосуточно

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Отдел таможенного оформления “Скнилов” поста “Западный” во Львовской области перешел на круглосуточный режим работы.
Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.
Отмечается, что такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.
Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.
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