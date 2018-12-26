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Львовская таможня начала оформлять "еврономера" круглосуточно

Львовская таможня начала оформлять "еврономера" круглосуточно

Отдел таможенного оформления “Скнилов” поста “Западный” во Львовской области перешел на круглосуточный режим работы.

Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

Отмечается, что такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.

Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.

Справка finance.ua

  • 22 февраля заканчивается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о “еврономерах”.
По материалам Економічна Правда
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