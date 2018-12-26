Кременчуг закупил 40 новых троллейбусов

Автосборочный завод №1 (Луцк) автокомпании “Богдан Моторс” завершил реализацию контракта на поставку в Кременчуг 40 троллейбусов, отправив туда последние три единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

“Завод выполнил условия договора в полном объеме и обеспечил отправку техники в установленные сроки”, – отмечается в сообщении.

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В рамках договора поставлены 35 троллейбусов Богдан Т70117 (12-метровых) и пять троллейбусов Богдан Е90117 (18-метровых).

Троллейбусы приобретены Кременчугом в рамках проекта “Городской общественный транспорт в Украине”, который финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

Соглашение с коммунальным предприятием “Кременчугское троллейбусное управление” о выделении 8 млн евро на приобретение 50 троллейбусов, запчастей к ним и ремонтно-диагностического оборудования было подписано ЕБРР в 2016 году.

В 2019 году город намерен закупить еще 10 троллейбусов.

По информации корпорации, новые троллейбусы потребляют на 40% меньше электроэнергии и имеют до 1 км запаса автономного хода. Машины обеспечены Wi-Fi и GPS-навигаторами, укомплектованы откидными сиденьями, рассчитаны на перевозку людей с ограниченными физическими возможностями и слабовидящих, имеют площадки для перевозки детских колясок, оснащены видеокамерами и видеорегистраторами.