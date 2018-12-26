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Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российский

Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российский

52,9% украинцев считают, что даже ради снижения цен на газ для населения Украина не должна попадать в энергетическую зависимость от России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра «Социс», проведенного с 8 по 18 декабря 2018 года.

В то же время, по данным опроса, 23,4% опрошенных считают, что для снижения цен на газ для населения “можно пойти на подписание газового соглашения с Россией”, а 23,7% – отказались отвечать на этот вопрос.

При этом 44,7% респондентов считают, что Украина должна выбрать свой путь развития, опираясь на собственные ресурсы, 42,8% – что Украина должна более решительно двигаться в направлении Европы и Запада, только 8% считают, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и Востока, а 4,6% – отказались от ответа.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов.

По материалам УКРИНФОРМ
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