Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

В этом году через СЕТАМ продали прав аренды земли почти на 15 миллионов

В этом году через СЕТАМ продали прав аренды земли почти на 15 миллионов

Через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) в 2018 году проведено 179 электронных аукционов по продаже прав аренды земли на общую сумму более 14,6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба OpenMarket ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины, передает корреспондент агентства.

“OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) провел 179 земельных аукционов, в результате которых получено 14 603 811 грн”, – говорится в сообщении.

Общая стартовая сумма лотов – 6,432 млн грн.

Читайте также: СЕТАМ планирует продавать сельхозземлю на электронных торгах

Отмечается, что торги прошли на специальной площадке land.setam.net.ua. Всего на ней зарегистрировано 438 аукционов (в том числе тех, на которые еще идет регистрация).

Торги по продаже прав аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

По информации пресс-службы OpenMarket ГП «СЕТАМ», в сентябре 2018 года СЕТАМ и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра презентовали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов. Важным этапом внедрения электронных земельных торгов стала доработка Госгеокадастра и разработка отдельного модуля аукционов, что стало возможным при поддержке программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Сейчас к продаже потенциально готовы 8000 участков площадью более 150 тыс. га.

В прошлом году Кабмин принял Постановление №688 от 21 июня 2017 года, о передаче государственной земли в аренду исключительно через электронные аукционы. По расчетам правительства, рост поступлений в местные бюджеты от передачи государственной земли в аренду уже через полтора года превысит 1 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина