В этом году через СЕТАМ продали прав аренды земли почти на 15 миллионов

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Через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) в 2018 году проведено 179 электронных аукционов по продаже прав аренды земли на общую сумму более 14,6 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба OpenMarket ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины, передает корреспондент агентства.
“OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) провел 179 земельных аукционов, в результате которых получено 14 603 811 грн”, – говорится в сообщении.
Общая стартовая сумма лотов – 6,432 млн грн.
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Отмечается, что торги прошли на специальной площадке land.setam.net.ua. Всего на ней зарегистрировано 438 аукционов (в том числе тех, на которые еще идет регистрация).
Торги по продаже прав аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.
По информации пресс-службы OpenMarket ГП «СЕТАМ», в сентябре 2018 года СЕТАМ и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра презентовали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов. Важным этапом внедрения электронных земельных торгов стала доработка Госгеокадастра и разработка отдельного модуля аукционов, что стало возможным при поддержке программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Сейчас к продаже потенциально готовы 8000 участков площадью более 150 тыс. га.
В прошлом году Кабмин принял Постановление №688 от 21 июня 2017 года, о передаче государственной земли в аренду исключительно через электронные аукционы. По расчетам правительства, рост поступлений в местные бюджеты от передачи государственной земли в аренду уже через полтора года превысит 1 млрд грн.
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