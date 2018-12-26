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США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев

США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев

Американский бизнес готов инвестировать в газотранспортную систему Украины миллиарды долларов.

Об этом заявил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев.

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“Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Закон позволяет иметь 49 процентов управления ГТС”, – отметил Коболев.

По словам главы Нафтогаза, он ведет переговоры с несколькими крупными компаниями. “И они заинтересованы, и они реально хотят это делать”, – сказал он, отказавшись уточнить названия конкретных компаний.

“Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США”, – рассказал Коболев, добавив, что это американская компания.

По словам Коболева, речь идет не о вертикально интегрированных холдингах, а о компаниях, которые занимаются исключительно транспортировкой газа.

При этом, по его словам, в случае реализации альтернативных маршрутов транзита российского газа в Европу, таких как Северный поток-2 и Турецкий поток, отдельные участки украинской ГТС можно будет демонтировать.

Глава Нафтогаза сказал также, что представителей НАК не приглашали на заседания рабочей группы, созданной Кабмином для поиска партнера для оператора украинской ГТС.

По материалам Корреспондент.net
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