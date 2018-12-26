С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн

Государственные исполнители состоянию на 21 декабря этого года взыскали 4,4 млрд грн с должников алиментов в пользу детей.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

“4,4 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями Минюста за период с 01.01.2018 по 21.12.2018. 1,9 млрд грн исполнители взыскали благодаря применению установленных законом ограничений”, – рассказали в ведомстве.

По данным Минюста, по состоянию на 1 декабря 2017 взыскано 2,1 млрд грн.

Кроме того, как рассказали в министерстве, выдано 12,4 тыс. исполнительных документов по объявлению в розыск должников.