В США усложнили процедуру открытия рабочих виз

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Американцы стали меньше нуждаться в неквалифицированной рабочей силе и сокращают приток в страну мигрантов-работяг. С конца декабря 2018 года Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) усложнило процедуру предоставления соответствующей визы — H-1B, которая открывается малообразованным труженикам.
Об этом сообщил американский журнал Inc.
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Новые требования коснутся представителей всех стран, и украинцев в том числе.
Кто до сих пор требуется в Штатах — это рабочий персонал с опытом работы не менее трех лет и степенью бакалавра. Такие кадры нужны, и они продолжат беспрепятственно получать визы США. Так что у людей небогатый выбор: подучиться и повысить квалификацию или искать работу в других странах. В DHS обещают не опускаться до формализма и индивидуально изучать каждую заявку на американскую визу.
Рабочие визы H-1B разыгрываются каждый год в лотерее — Diversity Immigrant Visa. Таким образом в США пускают 65 тыс. человек и еще 2 тысячи иностранцев с научными степенями. Сейчас власти пытаются увеличить приток в страну квалифицированной рабсилы.
В Соединенных Штатах намерены качественно улучшить состав трудовой миграции. В Inc. пишут, что это делается по запросу американских работодателей. В тоже время американские журналисты уверяют, что власти прислушиваются к голосу общественности. И до 3 января 2019 года будут принимать предложения от общественных организаций. Так что правила предоставления H-1B еще могут корректироваться.
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