В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров

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Немецкое правительство одобрило законопроект, который должен упростить иммиграцию в Германию квалифицированных специалистов из-за пределов ЕС.
В начале октября были согласованы основные части закона.
Теперь существенно облегчено трудоустройство в Германии для мигрантов, прибывающих из третьих стран. Облегчение касается не только специалистов с высшим образованием. Для представителей рабочих профессий также будут упрощения.
А настоящее время в список регламентированных профессий в Германии входят 62 специальности и их подгруппы. Это на на 14 больше, чем в 2017 году.
Нововведение заключается в следующем:
Зарплаты в Германии:
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