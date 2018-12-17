В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров

Немецкое правительство одобрило законопроект, который должен упростить иммиграцию в Германию квалифицированных специалистов из-за пределов ЕС.

В начале октября были согласованы основные части закона.

Теперь существенно облегчено трудоустройство в Германии для мигрантов, прибывающих из третьих стран. Облегчение касается не только специалистов с высшим образованием. Для представителей рабочих профессий также будут упрощения.

А настоящее время в список регламентированных профессий в Германии входят 62 специальности и их подгруппы. Это на на 14 больше, чем в 2017 году.

Нововведение заключается в следующем:

При найме на работу приравниваются граждане Германии и ЕС и иностранцы.

Правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям. Если любая отрасль немецкой экономики пойдет на спад.

Иностранные специалисты смогут трудоустроиться в Германии и по прибытии в страну.

Ранее мигранту следовало иметь еще до отъезда в страну уже подписанный трудовой договор с какой-нибудь немецкой фирмой.

Мои fiнансы:

Зарплаты в Германии:

B 2017 году самые высокие зарплаты были у программистов IT-зaщиты – €71 070 в год.

Вeб-дизaйнepы – €З6 819 в год.

Hа руководящих должностях зapплaты колеблются от €96 541 дo ​​€117 000 в год.

Оклад медперсонала: средний уровень дохода у медсестер, хирургов от €2044 до €7112 в месяц.