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В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров

В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров

Немецкое правительство одобрило законопроект, который должен упростить иммиграцию в Германию квалифицированных специалистов из-за пределов ЕС.

В начале октября были согласованы основные части закона.

Теперь существенно облегчено трудоустройство в Германии для мигрантов, прибывающих из третьих стран. Облегчение касается не только специалистов с высшим образованием. Для представителей рабочих профессий также будут упрощения.

А настоящее время в список регламентированных профессий в Германии входят 62 специальности и их подгруппы. Это на на 14 больше, чем в 2017 году.

Нововведение заключается в следующем:

  • При найме на работу приравниваются граждане Германии и ЕС и иностранцы.
  • Правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям. Если любая отрасль немецкой экономики пойдет на спад.
  • Иностранные специалисты смогут трудоустроиться в Германии и по прибытии в страну.
  • Ранее мигранту следовало иметь еще до отъезда в страну уже подписанный трудовой договор с какой-нибудь немецкой фирмой.

Мои fiнансы:

Зарплаты в Германии:

  • B 2017 году самые высокие зарплаты были у программистов IT-зaщиты – €71 070 в год.
  • Вeб-дизaйнepы – €З6 819 в год.
  • Hа руководящих должностях зapплaты колеблются от €96 541 дo ​​€117 000 в год.
  • Оклад медперсонала: средний уровень дохода у медсестер, хирургов от €2044 до €7112 в месяц.
  • Зарплата инженера: средняя у технологов, механиков от 41200 до 52500 евро в год.
По материалам Finance.UA
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