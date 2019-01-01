Как будут обслуживать украинцев, которые не выбрали семейного доктора

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С 1 января 2019 года обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.
По его словам, порядок оказания первичной помощи не изменится.
«Никакие слухи о платных услугах не имеют под собой никаких оснований. Порядок предоставления первичной помощи не меняется. 1 января будет так же, как и 31 декабря 2018 года», – рассказал он.
В тоже время заместитель главы Минздрава посоветовал украинцам как можно быстрее выбрать своего врача, что в будущем предоставит доступ к некоторым дополнительным программам Министерства.“Те, кто еще своего врача не выбрал, то я советую это сделать как можно быстрее. Со временем будут появляться дополнительные услуги, которые будут невозможны без семейного врача, в частности рецепты на лекарственные средства по программе «доступные лекарства», – добавил Павел Ковтонюк.
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