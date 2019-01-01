Какие авто украинцы ремонтируют чаще всего

Эксперты составили рейтинг машин, которые чаще всего посещали автомастерские в этом году.

В списке очень много французских автомобилей. Список составили эксперты Сaranddriver.

Эксперты определили авто, которые чаще всего ломаются. Предлагаем изучить список ненадежных б/у авто в возрасте до 11 лет.

Автомобили возрастом 2-3 года:

Dacia Logan: 14,6%, средний пробег – 53 тыс. км.

Renault Clio: 13%, средний пробег – 36 тыс. км.

FIAT Punto: 12,1%, средний пробег – 33 тыс. км.

Kia Sportage: 11,7%, средний пробег – 42 тыс. км.

Ford Ka: 11,7%, средний пробег 31 тыс. км.

FIAT 500: 11,3%, средний пробег – 26 тыс. км.

Dacia Sandero: 11%, средний пробег – 36 тыс. км.

Dacia Lodgy / Dokker: 10,7%, средний пробег – 41 тыс. км.

Volkswagen Sharan: 10,5%, средний пробег – 65 тыс. км.

Dacia Duster: 10,5%, средний пробег – 46 тыс. км.

Автомобили в возрасте 4-5 лет:

Peugeot 206: 28%, средний пробег – 53 тыс. км.

Dacia Logan: 21,8%, средний пробег 83 тыс. км.

Chevrolet Spark: 21,8%, средний пробег – 48 тыс. км.

Volkswagen Sharan: 18,7%, средний пробег – 96 тыс. км.

Renault Kangoo: 17,8%, средний пробег – 71 тыс. км.

Renault Clio: 17,6%, средний пробег – 37 тыс. км.

Dacia Duster: 17,5%, средний пробег – 73 тыс. км.

Seat Alhambra: 17,4%, средний пробег – 90 тыс. км.

FIAT Punto: 17,1%, средний пробег – 54 тыс. км.

Dacia Lodgy / Dokker: 16,4%, средний пробег – 60 тыс. км.

Автомобили в возрасте 6-7 лет:

Dacia Logan: 30,9%, средний пробег – 99 тыс. км.

Renault Kangoo: 29,8%, средний пробег – 90 тыс. км.

Peugeot 206: 28,7%, средний пробег – 71 тыс. км.

Dacia Sandero: 27,4%, средний пробег – 75 тыс. км.

Renault Twingo: 27%, средний пробег 66 тыс. км.

FIAT Panda: 26,6%, средний пробег – 68 тыс. км.

Chevrolet Spark: 25%, средний пробег – 67 тыс. км.

Renault Clio: 24,6%, средний пробег – 73 тыс. км.

FIAT Punto: 24,5%, средний пробег – 75 тыс. км.

Volkswagen Passat CC: 24,4%, средний пробег – 115 тыс. км.