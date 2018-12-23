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Минфин возобновляет сбор персональных данных при верификации соцвыплат

Минфин возобновляет сбор персональных данных при верификации соцвыплат

Министерство финансов возобновляет сбор персональных данных при верификации соцвыплат.

Пресс-служба министерства сообщила, что с 11 октября 2018 года эта робота была заблокирована по решению Конституционного суда, который признал незаконным соответствующий пункт №40 заключительных положений Бюджетного кодекса.

За это время вероятные неправомерные выплаты оцениваются в 171 млн гривен.

27 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекса с новой редакцией 40 пункта заключительных положений Бюджетного кодекса. Это позволяет Минфину снова получать персональные данные при верификации и мониторинге государственных выплат.

“С целью обеспечить адресность государственных выплат и не допустить их неправомерное назначение, Минфин продолжает получать и обрабатывать персональные данные и имеет право на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам или реестров, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления”, – сообщило министерство.

Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин разработал и подал на рассмотрение правительства проект закона “О верификации и мониторинге государственных выплат”.

Напомним, пункт 40 заключительных положений Бюджетного кодекса, который частично был признан незаконным, говорил, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право получать информацию, содержащую банковскую тайну, персональные данные.

По материалам lb.ua
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