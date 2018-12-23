В НКРЭКУ не видят препятствий для введения рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года

Преград на пути введения полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля следующего года нет.

Об этом заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

“Мы лично, как регулятор, готовы нормативно-правовыми актами и нашими мерами регулирования к старту полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Мы надеемся, что отсрочки не будет”, – отметила глава НКРЭКУ.

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Она уточнила, что НКРЭКУ не видит угроз, хотя остаются определенные неурегулированные вопросы, но они не относятся к компетенции регулятора, а к компетенции правительства.

По ее словам, регулятор принял почти 100% всех необходимых документов, нормативно-правовых актов для своевременного запуска полномасштабного рынка электроэнергии. Свидетельством этого, как отметила Кривенко, является старт розничного рынка электрической энергии уже с первого января.

“Ничто не мешает открыть розничный рынок электрической энергии с 1 января. До 1 июля еще будет определенная ограниченность конкурентных условий на этом рынке, которая будет ограничена маржой поставщика, которая в своем конечном составе составляет около 2,7% от конечной цены. И в рамках этой маржи возможна конкуренция на рынке электрической энергии”, – отметила она.