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В Украине зарегистрировались более 680 поставщиков электроэнергии

В Украине зарегистрировались более 680 поставщиков электроэнергии

В Украине уже зарегистрировались 683 поставщика электрической энергии в реестрах операторов систем распределения электроэнергии, лицензии выдали для 226 компаний.

Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

“На сегодняшний день 683 поставщика зарегистрировались в реестрах операторов систем распределения электроэнергии. Лицензии мы выдали для 226 компаний. Это свидетельствует, что один и тот же поставщик присутствует в нескольких регионах – зарегистрировался в нескольких ОСР”, – сообщила она в Facebook.

По мнению Кривенко, это является хорошим результатом накануне старта розничного рынка.

По материалам УНН
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