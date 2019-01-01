В Венгрии посчитали работающих украинцев

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Уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа заявил, что в Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев.
Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.
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При этом Грежа отметил, что в Польше работает несколько миллионов украинских граждан, а в Чехии – 600 тысяч.
«Мы хотели бы, чтобы закарпатские венгры остались на своей земле. Несколько миллионов украинцев работает в Польше, 600 тысяч – в Чехии, в Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев. Хотя у нас есть проблемы с рабочими, в частности, мощные заводы Mercedes, BMW нуждаются в специалистах», – рассказал он.
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