В США разрабатывают солнечные батареи нового типа

В США запускают проект, который должен полностью изменить систему внедрения солнечных батарей.

Американские инженеры начали разрабатывать солнечные панели, которые состоят из кристаллических перовскитных пленок, привлек инвестиции на проект Swift Solar.

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Ученым выделили 7 миллионов долларов. По словам специалистов, новый вид солнечных батарей превышает эффективность обычных на 12-20% и стоят они в разы меньше.

Новые батареи состоят из перовскитных пленок, которые изготавливают путем смешивания недорогих обогащенных солей, наносимых на поверхность установки. Этот материал стоит копейки, таким образом, технология обещает быть очень дешевой по сравнению с ее старыми кремниевыми аналогами.

Панели делают на основе гибридного органически-неорганического материала, который используют для сбора солнечной энергии свинцовые или галогенидные оловянные покрытия.