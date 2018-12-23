Солнечные и ветровые станции значительно нарастили производство электроэнергии

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В Украине в ноябре было произведено 14,6 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 4,3% больше, чем в ноябре 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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По информации ведомства, больше всего электроэнергии произвели украинские АЭС. В частности, в ноябре – 8 млрд кВ-ч, что на 12,1% больше, чем в ноябре прошлого года, а в январе-ноябре – 76,3 млрд кВт-ч или на 2% меньше, чем в прошлом году.
Теплоэлектростанции произвели в ноябре 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,7% меньше, а за 11 месяцев – 53,8 млрд кВт-ч или на 0,2% меньше, чем в прошлом году.
Гидроэлектростанции в годовом измерении сократили производство электроэнергии на 25,7% – до 0,7 млрд кВт-ч, а в январе-ноябре – 11,3% (на 21,6% больше).
При этом солнечные электростанции сгенерировали в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года на 47,3% больше электроэнергии – до 20 млн кВт-ч, в январе-ноябре – на 34,8% – до 0,7 млрд кВт-час.
Ветровые электростанции произвели в ноябре 100 млн кВт-ч, что на 27,6% больше, чем в ноябре прошлого года. А в январе-ноябре – 1 млрд кВт-ч или на 15,1% больше, чем в прошлом году.
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