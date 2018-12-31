Samsung разрабатывает экран, который может "разговаривать"

Samsung работает над разработкой соответствующих технологий, которые помогут размещать камеру и разговорный динамик под экраном. Таким образом они остаются невидимыми.

Компания уже создала экран, что может “разговаривать”, то есть он подает звук с помощью вибраций и технологии костной проводимости.

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“Болтающие” экраны OLED для смартфонов войдут в экспозицию Samsung на январской выставке CES 2019.

Технология появляется под названием Sound on Display (SoD). Это позволит производителям сделать рамки экрана еще тоньше и высвободить еще больше места под экран.