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Samsung представил концепт голографического смартфона

Samsung представил концепт голографического смартфона

В сеть выложили проект концепта южнокорейского гиганта Samsung. В этот раз компания запатентовала смартфон, который может производить голограммы.

Как говорится в описании, новый гаджет может создавать голографическое изображение, оно будет появляться над его дисплеем.

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Эксперты также предполагают, что девайс будет оснащен не жидкокристаллическим, а OLED-дисплеем.

Главным составляющим изобретения является Spatial Light Modulator. Эта функция отвечает за воспроизведение возникающих над дисплеем голографических изображений.

Пока аналитики рынка не комментируют серьезность намерений Samsung по воплощению этой идеи в жизнь, потому что сейчас отсутствует детальное описание продукта в патентных документах.

По материалам УБР
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