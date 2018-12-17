Samsung представил концепт голографического смартфона

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В сеть выложили проект концепта южнокорейского гиганта Samsung. В этот раз компания запатентовала смартфон, который может производить голограммы.
Как говорится в описании, новый гаджет может создавать голографическое изображение, оно будет появляться над его дисплеем.
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Эксперты также предполагают, что девайс будет оснащен не жидкокристаллическим, а OLED-дисплеем.
Главным составляющим изобретения является Spatial Light Modulator. Эта функция отвечает за воспроизведение возникающих над дисплеем голографических изображений.
Пока аналитики рынка не комментируют серьезность намерений Samsung по воплощению этой идеи в жизнь, потому что сейчас отсутствует детальное описание продукта в патентных документах.
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