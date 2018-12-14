Samsung проектирует новый планшет

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Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung в ближайшие месяцы может представить новый планшетный компьютер семейства Galaxy Tab A. Проектируемый гаджет фигурирует под кодовым обозначением SM-P205.
Информации о его технических характеристиках пока, увы, немного.
Сообщается лишь, что устройство в базовой версии получит флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт. Говорится о двух цветовых исполнениях – чёрном и сером.
Наблюдатели полагают, что планшет будет относиться к среднему уровню. Его «сердцем», вероятнее всего, послужит один из фирменных чипов серии Exynos.
Анонс новинки намечен на первый квартал следующего года.
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