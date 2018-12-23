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Туристы принесли Закарпатью 4 млн грн

Туристы принесли Закарпатью 4 млн грн

Местные бюджеты Закарпатской области за 11 месяцев 2018 года пополнились на более чем 3 млн 727 тыс. грн туристического сбора. Это на 843,8 тыс. грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщают в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

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Налоговики отметили, что больше всего туристического сбора в местную казну края принесли осенние месяцы. Так, в течение сентября, октября и ноября в бюджеты было направлено 1,2 млн грн, что на 300 тыс. грн больше, чем за три месяца лета этого года.

По словам фискалов, лидером в наполнении местных бюджетов туристическим сбором с начала года стал Береговский район (в частности г. Берегово) – 830,5 тыс. грн. За ним следуют Ужгородский (в частности г. Ужгород и г. Чоп) – 820,02 тыс. грн; Свалявский район – более 675,16 тыс. грн; Мукачевский район – 270,46 тыс. грн и Воловецкий район – 196,17 тыс. грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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