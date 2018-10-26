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Украинцы стали чаще посещать Грузию

Украинцы стали чаще посещать Грузию

С начала года Грузию посетило 141,181 тыс. наших сограждан. Это на 3,2% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

Согласно данным посольства Грузии в Украине, средние затраты на визит одного туриста составляют 1140 лари (13 тыс. 125 гривен по состоянию на 31 октября 2018 года – ред.).

Всего, за второй квартал текущего года, туристы из различных стран оставили 1,9 млрд лари (около $731 млн).

Мои fiнансы:

  • Аренда квартиры в Грузии обойдется от 20 долларов. Койко-место в хостеле – от 7-13 долл.
  • Проезд в городском транспорте от 0,2 доллара. Такси – от 2 долларов за 10 км.
  • Средний счет в недорогом кафе составляет 15–20 лари (172-230 гривен по состоянию на 31 октября 2018 года – ред.) на двоих.
  • Местное вино – порядка 6-7$.
По материалам Finance.UA
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