Украинцы стали чаще посещать Грузию

С начала года Грузию посетило 141,181 тыс. наших сограждан. Это на 3,2% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

Согласно данным посольства Грузии в Украине, средние затраты на визит одного туриста составляют 1140 лари (13 тыс. 125 гривен по состоянию на 31 октября 2018 года – ред.).

Всего, за второй квартал текущего года, туристы из различных стран оставили 1,9 млрд лари (около $731 млн).

Мои fiнансы:

Аренда квартиры в Грузии обойдется от 20 долларов. Койко-место в хостеле – от 7-13 долл.

Проезд в городском транспорте от 0,2 доллара. Такси – от 2 долларов за 10 км.

Средний счет в недорогом кафе составляет 15–20 лари (172-230 гривен по состоянию на 31 октября 2018 года – ред.) на двоих.