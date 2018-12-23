В Крыму продали половину всего имущества Коломойского

В Крыму продали более половины активов Игоря Коломойского, пишет издание События Крыма, ссылаясь на местных чиновников. По словам министра земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, остальное имущество олигарха пустят с молотка в 2019 году.

“Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков”, – заявила Анюхина.

Она рассказала, что в 2018-м от национализации активов Коломойского было получено 575 млн рублей.