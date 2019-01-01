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В Украине сократилось количество вузов и студентов (инфографика)

В Украине сократилось количество вузов и студентов (инфографика)

На начало 2018/19 учебного года в Украине действовало 652 высших учебных заведения, что на девять меньше, чем год назад (661).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, количество студентов, которые получали высшее образование в этих заведениях, составляло 1522 тысяч человек, что на 17 тысяч меньше, чем на начало 2017/18 учебного года (1539 тысяч).

В 2018 году высшими учебными заведениями страны было выпущено 413 тысяч специалистов, что на 8 тысяч человек (2,0%) меньше, чем в 2017 году.

По материалам РБК-Украина
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