Минобразования потратит на молодых ученых 75 млн гривен

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На финансирование проектов молодых ученых из вузов и научных учреждений Министерства образования и науки предусмотрено 75 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе МОН, сегодня Конкурсная комиссия по отбору проектов под председательством заместителя министра образования и науки Максима Стрихи приняла решение о финансировании в следующем году 54 новых проектов молодых ученых.
На 2019-й год для их внедрения государством предусмотрено 23 млн гривен.
«За счет государства молодые ученые будут проводить исследования в сфере обороны, энергосберегающих технологий, медицины и биотехнологий, новых материалов, робототехники, экологии, сельского хозяйства и т. Отобранные проекты будут выполняться в течение трех лет», – говорится в сообщении.
В МОНе сообщили, что 52 млн гривен выделено на финансирование начатых ранее работ молодых ученых – отобранных на конкурсе 2017 года.
«На 2019 год нам удалось заложить пока наибольшее финансирование проектов молодых ученых – общая сумма на новые и продолжение ранее начатых работ составляет 75 млн гривен. Это – 13,2% от общего финансирования МОН проектных научных работ. К 2020 году мы планируем довести бюджет этого конкурса до 100 млн гривен, ведь поддержка молодых ученых – это один из приоритетов МОН», – отметил генеральный директор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.
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