В Сети показали шестиколесную «Ниву» (фото)

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Тюнеры из Garage 54 создали шестиколесную «Ниву» — Lada Niva 6×6. В доказательство этого они на сайте YouTube разместили видео, в котором этот самодельный автомобиль показан во время поездки.
В качестве автомобиля-донора тюнеры взяли стандартную Niva 4 на 4 с удлиненной колесной базой и с четырьмя дверьми. Автомобиль пережил сильную техническую доработку, в результате чего у него стало не четыре колеса, а шесть. Также у него увеличился кузов и, как следствие, пространство в салоне. Российский шестиколесный внедорожник хорошо показал себя при поездке по бездорожью. Парни из Garage 54 очень отлично поработали.
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