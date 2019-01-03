В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлеры

Перебои с поставками горячей воды в Киеве, обострившиеся минувшим летом из-за споров городских властей с НАК «Нафтогаз» относительно передачи газового долга «Киевэнерго», вынудили людей массово устанавливать бойлеры.

В результате, по подсчетам чиновников, к осени каждая пятая киевская квартира официально отказалась от услуги централизованной подачи горячей воды.

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Все это приводит к росту цены услуги для тех людей, которые продолжают брать теплую воду из городской трубы. Ведь себестоимость ее транспортировки не зависит от того, сколько людей в доме пользуются услугой. Понимают эту проблему и в мэрии. Власти собираются провести комплекс мероприятий, чтобы сделать городскую воду более привлекательной с точки зрения цены и качества.