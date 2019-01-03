В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлеры

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Перебои с поставками горячей воды в Киеве, обострившиеся минувшим летом из-за споров городских властей с НАК «Нафтогаз» относительно передачи газового долга «Киевэнерго», вынудили людей массово устанавливать бойлеры.
В результате, по подсчетам чиновников, к осени каждая пятая киевская квартира официально отказалась от услуги централизованной подачи горячей воды.
Читайте также: В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлеры
Все это приводит к росту цены услуги для тех людей, которые продолжают брать теплую воду из городской трубы. Ведь себестоимость ее транспортировки не зависит от того, сколько людей в доме пользуются услугой. Понимают эту проблему и в мэрии. Власти собираются провести комплекс мероприятий, чтобы сделать городскую воду более привлекательной с точки зрения цены и качества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 50% украинцев почувствовали ухудшение материального положения за 2018 годВчера, 19:00 - 1922 26
Как будут обслуживать украинцев, которые не выбрали семейного доктораВчера, 12:00 - 3953 6
В зубной пасте обнаружили причину рака16 ч. назад - 2337 5
Пограничникам в 2018 году предлагали взятки около 800 разВчера, 17:00 - 265 3
В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлеры49 мин. назад - 254 2
Volkswagen придумал «повербанк» для электромобилейВчера, 20:00 - 12992
В 2019 году меняются условия поступления в ВУЗыВчера, 16:00 - 7057 2
Новый кроссовер Audi станет покорителем женских сердец (фото)11 ч. назад - 4057
Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евро4 ч. назад - 3200
В зубной пасте обнаружили причину рака16 ч. назад - 2337 5
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Около часа назад - 8
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)Вчера, 15:10 - 244 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктонаПозавчера, 15:10 - 242
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1623 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 996