В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлеры

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Установить бойлеры или газовые колонки как альтернативу центральному горячему водоснабжению можно за счет расходов местных программ, а также за счет совладельцев домов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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“Установка газовых колонок, бойлеров, котлов и других водонагревательных приборов осуществляется за счет совладельцев дома, а также расходов местных программ, других не запрещенных законодательством источников финансирования”, – отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, решение о переходе на тот или иной вид горячего водоснабжения принимают совладельцы дома.
Кроме того, при проектировании и строительстве жилых домов застройщик может самостоятельно выбирать системы теплообеспечения и теплопотребления дома, с учетом технико-экономической целесообразности и требований законодательства.
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