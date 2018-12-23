В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлеры

Установить бойлеры или газовые колонки как альтернативу центральному горячему водоснабжению можно за счет расходов местных программ, а также за счет совладельцев домов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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“Установка газовых колонок, бойлеров, котлов и других водонагревательных приборов осуществляется за счет совладельцев дома, а также расходов местных программ, других не запрещенных законодательством источников финансирования”, – отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, решение о переходе на тот или иной вид горячего водоснабжения принимают совладельцы дома.

Кроме того, при проектировании и строительстве жилых домов застройщик может самостоятельно выбирать системы теплообеспечения и теплопотребления дома, с учетом технико-экономической целесообразности и требований законодательства.