Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 410 0

Как в следующем году вырастет цена на отопление (инфографика)

Как в следующем году вырастет цена на отопление (инфографика)

В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год.

В результате подорожания газа на 23,5% в Украине производят перерасчет тарифов на отопление и горячую воду. Эта процедура может длиться больше месяца, поэтому новые тарифы украинцы почувствуют на себе лишь в начале следующего года. В зависимости от региона, цены могут вырасти на 17-70%.

Узнать тариф можно на сайте поставщика (там заранее обязаны разместить проект решения).

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина