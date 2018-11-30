Как в следующем году вырастет цена на отопление (инфографика)

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В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год.
В результате подорожания газа на 23,5% в Украине производят перерасчет тарифов на отопление и горячую воду. Эта процедура может длиться больше месяца, поэтому новые тарифы украинцы почувствуют на себе лишь в начале следующего года. В зависимости от региона, цены могут вырасти на 17-70%.
Узнать тариф можно на сайте поставщика (там заранее обязаны разместить проект решения).
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