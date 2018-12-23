ФГВФЛ досрочно погасил кредит НБУ еще на 140 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, что осуществил досрочное погашение части кредита НБУ в сумме 140 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Таким образом, в течение 2018 года Фонд погасил свои долговые обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов Украины на общую сумму 6,02 млрд грн. Из них: 5,02 млрд грн – по кредитам НБУ, и впервые было осуществлено досрочное погашение 1 млрд грн по векселям Минфина.

На 21 декабря этого года остаток задолженности по полученным Фондом кредитам составляет 72,19 млрд грн, в т. ч. 1,46 млрд грн – остаток задолженности по кредиту НБУ и 70,73 млрд грн – по кредитам Минфина, из которых 12,17 млрд грн – начисленные проценты.