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ФГВФЛ досрочно погасил кредит НБУ еще на 140 млн

ФГВФЛ досрочно погасил кредит НБУ еще на 140 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, что осуществил досрочное погашение части кредита НБУ в сумме 140 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Таким образом, в течение 2018 года Фонд погасил свои долговые обязательства перед Национальным банком и Министерством финансов Украины на общую сумму 6,02 млрд грн. Из них: 5,02 млрд грн – по кредитам НБУ, и впервые было осуществлено досрочное погашение 1 млрд грн по векселям Минфина.

На 21 декабря этого года остаток задолженности по полученным Фондом кредитам составляет 72,19 млрд грн, в т. ч. 1,46 млрд грн – остаток задолженности по кредиту НБУ и 70,73 млрд грн – по кредитам Минфина, из которых 12,17 млрд грн – начисленные проценты.

По материалам Finance.UA
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