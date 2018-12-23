Социологи подсчитали, как за год выросли цены в Украине

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Социологи подсчитали, на сколько выросли цены в Украине в течение года.
Об этом рассказали в эфире “ТСН.Ранок”.
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Больше всего подорожал проезд в общественном транспорте – более чем на четверть. Ощутимо поднялись цены на горючее на 20%. На 10% выросла стоимость аренды жилья.
Также ощутимо подорожали продукты. 1 место занимают лук, капуста и морковь. Цифры на ценниках на эти овощи выросли наполовину. Хлеб подорожал на 17%, рыба, а колбаса на 10. При этом цены на гречку, яблоки и сахар, наоборот, снизились. Однако, снижение цен на яблоки стало рекордным благодаря щедрому урожаю.
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