Социологи подсчитали, как за год выросли цены в Украине

Социологи подсчитали, на сколько выросли цены в Украине в течение года.

Об этом рассказали в эфире “ТСН.Ранок”.

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Больше всего подорожал проезд в общественном транспорте – более чем на четверть. Ощутимо поднялись цены на горючее на 20%. На 10% выросла стоимость аренды жилья.

Также ощутимо подорожали продукты. 1 место занимают лук, капуста и морковь. Цифры на ценниках на эти овощи выросли наполовину. Хлеб подорожал на 17%, рыба, а колбаса на 10. При этом цены на гречку, яблоки и сахар, наоборот, снизились. Однако, снижение цен на яблоки стало рекордным благодаря щедрому урожаю.