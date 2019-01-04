Мировой экономике предсказали мощный удар в 2019 году

Мировая экономика в 2019 году в полной мере ощутит на себе последствия торговых войн, происходивших на протяжении всего текущего года.

Американские потребители смотрят на экономическую ситуацию в 2019 году с негативным настроем. Оптимизм малого бизнеса по поводу улучшения экономики упал до двухлетнего минимума, и компании ожидают меньшую прибыль в будущем году.

Одновременно с этим Международный валютный фонд прогнозирует, что рост мировой торговли замедлится до 4% по сравнению с 4,2% в этом году и 5,2% – в 2017 году.

По мнению экспертов, главный вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Пекин заключить соглашение по торговле до 1 марта.

“Если им это удастся, туча, нависшая над мировой экономикой, немного рассеется. Но сейчас угроза, что напряженность сохранится, является тормозом для планов расширения бизнеса и, следовательно, для всей экономики”, – резюмируют аналитики.