Рейтинговые кандидаты в президенты готовы потратить на выборы более $20-30 млн - эксперт

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Рейтинговые кандидаты в президенты готовы потратить более $20-30 млн, чтобы обеспечить прозрачность в день выборов, которые состоятся 31 марта 2019.
«Более 500 тыс. человек будут привлечены к работе в избирательных комиссиях и 2 млн человек – к официальному наблюдению за проведением выборов и установлением результатов голосования. Более 50 тыс. человек и 10 тыс. мобильных групп быстрого реагирования будут контролировать и курсировать по улицам городов. Кроме этого, в целях защиты волеизъявления избирателей более 15 тыс. тренингов проведут штабы кандидатов для своих наблюдателей и членов комиссий», – рассказал finance.ua советник юридической компании Dega Partners, доктор юридических наук, адвокат Руслан Чернолуцкий.
По его словам, параллельно с предвыборной кампанией, стартовавшей 31 декабря 2018 года, происходит теневая организация масштабных фальсификаций и системного подкупа избирателей, развитие сети скупки голосов, применение административного, уголовного и финансового ресурса, создание подконтрольных членов ЦИК, ОИК и УИК, применение и регистрация технических кандидатов.
Чернолуцкий говорит, что «агитационные пирамиды» по скупке голосов на президентских выборах уже развиты по всей Украине. Теневые штабы привлекают людей, которые готовы продать свой голос.
«Ставки уже подросли – за один голос предлагают 1 тыс. грн. Причем сам расчет планируют делать через платежные системы, чтобы не рисковать», – говорит Руслан Чернолуцкий.
«Хотите жить по закону, так голосуйте по закону. Не ориентируйтесь на тех, кто сегодня распространяет ложную информацию и хочет вас привлечь к избирательным фальсификациям, ведь это грозит уголовной ответственностью», – добавляет адвокат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА13 ч. назад - 2922 16
В Китае собираются продавать клонированных животных18 ч. назад - 912 7
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршруток11 ч. назад - 1538 5
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)8 ч. назад - 1880 4
НКРЭКУ планирует проверить 20 облгазов в связи с излишними суммами в платежках7 ч. назад - 528 2
В Сети показали шестиколесную «Ниву» (фото)Вчера, 23:00 - 3995 1
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГА13 ч. назад - 2922 16
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)8 ч. назад - 1880 4
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршруток11 ч. назад - 1538 5
США основали первую эскадрилью из конвертопланов22 ч. назад - 1500
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона7 ч. назад - 87
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Вчера, 15:10 - 1195 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 878
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3626 24
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2412 4