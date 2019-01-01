Рейтинговые кандидаты в президенты готовы потратить на выборы более $20-30 млн - эксперт

Рейтинговые кандидаты в президенты готовы потратить более $20-30 млн, чтобы обеспечить прозрачность в день выборов, которые состоятся 31 марта 2019.

«Более 500 тыс. человек будут привлечены к работе в избирательных комиссиях и 2 млн человек – к официальному наблюдению за проведением выборов и установлением результатов голосования. Более 50 тыс. человек и 10 тыс. мобильных групп быстрого реагирования будут контролировать и курсировать по улицам городов. Кроме этого, в целях защиты волеизъявления избирателей более 15 тыс. тренингов проведут штабы кандидатов для своих наблюдателей и членов комиссий», – рассказал finance.ua советник юридической компании Dega Partners, доктор юридических наук, адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, параллельно с предвыборной кампанией, стартовавшей 31 декабря 2018 года, происходит теневая организация масштабных фальсификаций и системного подкупа избирателей, развитие сети скупки голосов, применение административного, уголовного и финансового ресурса, создание подконтрольных членов ЦИК, ОИК и УИК, применение и регистрация технических кандидатов.

Чернолуцкий говорит, что «агитационные пирамиды» по скупке голосов на президентских выборах уже развиты по всей Украине. Теневые штабы привлекают людей, которые готовы продать свой голос.

«Ставки уже подросли – за один голос предлагают 1 тыс. грн. Причем сам расчет планируют делать через платежные системы, чтобы не рисковать», – говорит Руслан Чернолуцкий.

«Хотите жить по закону, так голосуйте по закону. Не ориентируйтесь на тех, кто сегодня распространяет ложную информацию и хочет вас привлечь к избирательным фальсификациям, ведь это грозит уголовной ответственностью», – добавляет адвокат.