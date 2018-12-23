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Huawei установила новый рекорд по продажам смартфонов

Huawei установила новый рекорд по продажам смартфонов

Компания Huawei отчиталась, что реализовала более 200 млн смартфонов.

Об этом сообщает Gizchina.

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Это новый рекорд для компании. По итогам 2017 года Huawei реализовала 153 млн смартфонов.

Наиболее покупаемыми стали смартфоны Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.

В Huawei отметили, что на сегодня ее смартфонами пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.

В следующем году компания планирует реализовать 230-250 млн единиц.

Отмечается, что показатели продаж в Huawei выше, чем у Apple.

Ранее Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявилo, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.

По материалам Економічна Правда
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