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Huawei обещает потратить 2 млрд долларов на безопасность продуктов

Huawei обещает потратить 2 млрд долларов на безопасность продуктов

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств Huawei намерен потратить 2 млрд долларов на обновление безопасности своих продуктов в ответ на беспокойство британских властей по поводу того, что технологии компании могут использоваться для шпионажа.

Об этом сообщает информагентство “Рейтер” со ссылкой на осведомленный источник.

“Прежде британские чиновники очень часто говорили “пожалуйста, сделайте это” и скорее просили, а не требовали и не били кулаком по столу. Теперь головному офису Huawei есть что сказать”, – отметил собеседник.

В конце ноября 2018 года британский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), который входит в состав одной из спецслужб – Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), встретился с руководством Huawei для обсуждения вопросов безопасности продуктов компании. Однако эта встреча “завершилась раньше положенного времени из-за усиления напряженности”, передает издание.

По материалам internetua.com
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