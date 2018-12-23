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Киев получил все трамваи Pesa

Киев получил все трамваи Pesa

В Киев доставили все трамваи польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП “Киевпасстранс”.

Об этом сообщает ЦТС.

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“Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 – доставленных по контракту 2017 года, 10 – поставленных в 2016 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Напомним, в июле 2018 года Pesa выиграла тендер на поставку еще 40 низкопольных трамваев в Киев, договор был подписан в августе того же года. Стоимость второй партии трамваев от польского производителя составила 61 млн евро или 1,813 млрд грн. Ожидалось, что все 40 трамваев будут в Киеве до конца 2017 года. Но первая поставка состоялась только в ноябре, а до конца прошлого года парк столичных трамваев пополнился только 25 вагонами Pesa.

Как пояснил директор КП “Киевпасстранс” Дмитрий Левченко, объем поставок зависел от средств, выделяемых на это из городского бюджета. Из-за изменений валютного курса, в итоге партию из 40 трамваев, предусмотренную договором, сократили до 37.

В октябре текущего года в КГГА анонсировали открытие центра крупноузловой сборки трамваев Pesa в Киеве.

По материалам Центр транспортных стратегий
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