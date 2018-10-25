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В Виннице смонтировали 31-метровый трамвай

В Виннице смонтировали 31-метровый трамвай

В Виннице мастера транспортной компании смонтировали трамвай Vin Way. 25 октября он уже начал курсировать по городу.

Это 31-метровый трамвай. Как и предыдущие модернизированные вагоны, он адаптирован для маломобильных групп населения. Имеет низкополую вставку. Это удобно для людей на колясках и родителей, которые возят малышей в колясках.

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Вагон оборудован двумя чешскими системами управления двигателями, видео-регистратором и подключен к Wi-Fi.

Мастера компании улучшили конструкцию дверей, межвагонных соединений, лестниц. Также увеличили количество сидячих мест на 10. Теперь их 60.

“Есть откидные сиденья. Они расположены на низькополой части. Поэтому, если, например, мама с коляской зашла, то можно присесть – это удобно. Планируем дальше продолжать модернизацию вагонов. Это гораздо выгоднее, чем покупать у европейских или даже у украинских производителей”, – рассказал генеральный директор КП “Винницкая транспортная компания” Михаил Луценко.

10-й вагон “VinWay” №221 модернизирован на базе КТ-4UA. Он состоит из трех секций, имеет 60 мест для сидения, а также два – для людей с инвалидностью. Имеет частично низкий пол. Также есть Wi-Fi и видеорегистраторы. Стоимость модернизированного трамвая около 12 млн 640 тыс. грн.

Его планируют пускать на маршруты в часы-пик. Салон может вместить около 300 человек. Это второй Vin Way в этом году. Вагон спешили модернизировать к празднованию 105-летия винницкого трамвая, которое состоится 28 октября.

По материалам Газета по-Украински
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