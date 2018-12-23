Приватбанк задекларировал 9 миллиардов гривен прибыли

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По итогам января-ноября Приватбанк задекларировал доход в размере 9,03 миллиарда гривен.
Об этом сообщает FinBalance.
В начале ноября заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук констатировала, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе докапитализации, – 8,7 млрд гривен с начала года (речь идет о купонные платежи Минфина по ОВГЗ – ред.).
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Она отмечала, что еще 1 млрд гривен банк получил от краткосрочных гособлигаций, в которые вложился самостоятельно. Комиссионные доходы финучреждения – 13 млрд гривен.
Пахачук заявляла, что Приватбанк в 2018 году получит как минимум 5 млрд гривен чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.
По ее словам, Приватбанк не нуждается в докапитализации государством – “все дополнительные риски мы способны покрыть за счет своей прибыли”.
Согласно отчетности Приватбанка, на 1 декабря 2018 его показатель достаточности регулятивного капитала составлял 18,25% (требование НБУ – не менее 10%).
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