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Приватбанк задекларировал 9 миллиардов гривен прибыли

Приватбанк задекларировал 9 миллиардов гривен прибыли

По итогам января-ноября Приватбанк задекларировал доход в размере 9,03 миллиарда гривен.

Об этом сообщает FinBalance.

В начале ноября заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук констатировала, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе докапитализации, – 8,7 млрд гривен с начала года (речь идет о купонные платежи Минфина по ОВГЗ – ред.).

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Она отмечала, что еще 1 млрд гривен банк получил от краткосрочных гособлигаций, в которые вложился самостоятельно. Комиссионные доходы финучреждения – 13 млрд гривен.

Пахачук заявляла, что Приватбанк в 2018 году получит как минимум 5 млрд гривен чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.

По ее словам, Приватбанк не нуждается в докапитализации государством – “все дополнительные риски мы способны покрыть за счет своей прибыли”.

Согласно отчетности Приватбанка, на 1 декабря 2018 его показатель достаточности регулятивного капитала составлял 18,25% (требование НБУ – не менее 10%).

По материалам Економічна Правда
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